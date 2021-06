Economia Ação da Eletrobras salta até 10% Aprovação pelo Senado de texto para privatização da estatal causou alta nos papéis; o Ibovespa fechou em alta de 0,27%, mas acumula queda em duas semanas

As ações da Eletrobras dispararam nesta sexta-feira (18), após a aprovação no Senado da MP (medida provisória) que abre caminho para a privatização da estatal. As ações ordinárias (com direito a voto) da companhia fecharam em alta de 5,98% e as preferenciais (sem direito a voto) subiram 5,94%. Na máxima, os papéis chegaram a saltar mais de 10%.O texto deve ser novamente apreciado...