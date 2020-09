Economia ‘99Food’ chega à Goiânia com frete grátis e cupons de desconto Aplicativo conta com serviços de entrega de refeições e oferece descontos na semana de lançamento

O 99Food, serviço de entrega de refeições, chega à Goiânia nesta quinta-feira (3). A plataforma diz que na semana de lançamento, todos os pedidos serão entregues com taxa grátis e o aplicativo oferece cupons de até R$ 25 de desconto. Segundo a empresa, o ganho dos entregadores não será afetado com as promoções. Segundo a 99Food, a empresa oferece vantagens aos es...