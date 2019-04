Economia 80,7% dos homens participam das tarefas domésticas em Goiás Com mudanças no mercado de trabalho, presença deles nos afazeres de casa cresceu 9,5%, mas mulheres ainda dedicam o dobro de tempo

As mudanças ocorridas no mercado de trabalho nas últimas décadas provocaram algumas mudanças de comportamento nas famílias e relacionamentos. Em Goiás, a quantidade de homens que realizam afazeres domésticos cresceu 9,5% entre 2016 e 2018. No ano passado, 80,7% dos homens já participavam das tarefas de casa, contra 71,2% em 2016 e 78,3% em 2017. Isso é resultado de u...