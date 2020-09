Economia 70 pequenos produtores devem fornecer mandioca para a Ambev Emater está cadastrando agricultores familiares de cinco municípios; fécula será utilizada na fabricação de cerveja em Anápolis

A Ambev deve comprar ainda neste mês 600 toneladas de mandioca, no valor total de cerca de R$ 300 mil, de 70 agricultores familiares do Nordeste de Goiás, para extrair fécula que será utilizada em cerveja a ser fabricada em Anápolis e comercializada no mercado goiano. Até o final do ano, volume deve chegar a 750 toneladas. O lançamento da nova cerveja é previsto para...