Economia 5G e mercado de gás devem ser os projetos que mais irão atrair investidores, diz secretária “Nesse caso, o PPI ajudaria a estruturar projetos municipais e estaduais e reunidos em blocos para PPPs (parcerias público-privadas) ou leilões”, disse Martha

Os leilões de frequências de telefonia celular de quinta geração 5G e o de concessões no novo mercado de gás podem entrar na carteira de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) já em novembro, disse a secretária especial da entidade, Martha Seillier. “Após as concessões ligadas a exploração de petróleo, esses devem ser os...