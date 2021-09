Economia 5,4 milhões de cadastrados não receberão auxílio emergencial Estas famílias voltam a ter o valor normal do programa que é, em média, de R$ 306,67

O Ministério da Cidadania informou que 5,4 milhões de cadastrados no Bolsa Família não irão receber o auxílio emergencial 2021 neste mês porque deixaram de ser elegíveis para o benefício criado na pandemia. Estas famílias voltam a ter o valor normal do programa que é, em média, de R$ 306,67.Pelas regras estabelecidas, o auxílio é pago às famílias com renda mensal to...