Economia 5ª edição do webinar discute Cooperativismo de crédito no desenvolvimento econômico sustentável O evento, ao vivo, será a partir das 19 horas, na próxima quinta-feira (26)

Cooperativismo de crédito no desenvolvimento econômico sustentável é o tema da quinta edição do webinar, que integra a série em formato virtual promovida pelo Grupo Jaime Câmara, desta vez em parceria com a Central Sicoob Uni. O evento, ao vivo, será a partir das 19 horas, na próxima quinta-feira (26). Dois grandes nomes do segmento no Brasil são os convidados: Marco...