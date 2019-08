Economia 48% dos brasileiros na internet já pagaram por serviços na internet, como Uber e Netflix Pesquisa sobre hábitos de consumo dos brasileiros na internet mostra que gastos com esse tipo de serviço têm aumentado

O pagamento por serviços na internet, incluindo transporte por carro de aplicativo ou assinatura de streaming de vídeo, está avançando no Brasil: 48% dos usuários de internet no País já pagaram por alguma modalidade de serviço oferecido online. O dado está presente na mais recente versão do TIC Domicílios, estudo que mede os hábitos e comportamento de usuários d...