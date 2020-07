Economia 45% dos domicílios goianos receberam auxílio emergencial em junho Número é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid19) mensal divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira, 23

Cerca de 1,031 milhão de domicílios goianos receberam o auxílio emergencial do governo federal, no valor de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil para mães solteiras, no mês de junho, o equivalente a 44,9% do total de moradias do Estado. No Brasil, foram aproximadamente 29,4 milhões de domicílios beneficiados com o auxílio emergencial no período, o equivalente a 43% do total ...