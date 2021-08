Nesta semana, o Sistema Municipal de Emprego (SIME) está ofertando 438 vagas de emprego, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Auxiliar de produção, vendedor, operador de telemarketing e pedreiro são os cargos com mais vagas disponíveis. (Veja lista completa das demais vagas ao final do texto)

Para concorrer, o candidato deve entrar no site da Secretaria do Trabalho e clicar em “Vagas de emprego”. Depois, selecionar “Quero me candidatar” e escolher a vaga desejada. Em seguida, o candidato será encaminhado para uma janela de atendimento, em que deve marcar um horário em uma das Unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)

Na unidade, em atendimento presencial, o interessado deverá levar documentos pessoais, como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

Se existir uma vaga aberta com o perfil do trabalhador, ele receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista. Para mais informações, os interessados também podem entrar em contato pelo telefone (62) 3238-6774

Unidades do SAC:

Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela: Avenida Gervásio Pinheiro, setor Solar Central Park – térreo;

Parque Flamboyant: Avenida Bela Vista, s/n, Praça João Natal de Almeida - CEU das Artes

Parque Veiga Jardim: Avenida Escultor Veiga Vale, em frente ao terminal de ônibus.

As oportunidades são atualizadas diariamente, ressalta a prefeitura de Aparecida de Goiânia, através da Central de Captação de Vagas. Por isso, se o candidato não encontrar uma vaga, poderá continuar acessando o site e agendar para as novas vagas atualizadas.

Além disso, aos empregadores interessados em divulgar novas vagas de trabalho, a prefeitura disponibiliza um contato por Whatsapp, no número (62) 9 9194-3491.

Vagas disponíveis: