Economia 4 perguntas para Gleidson Tomaz, gerente do Procon-GO

1 - O que o consumidor deve fazer para cancelar ou adiar uma viagem? Entrar em contato com a agência de viagem ou companhia aérea, com o cuidado de obter registro do pedido em protocolo ou e-mail. Esse registro é exigido em caso de queixa ao Procon. Existe previsão desse direito no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, mas não é específica. Está sendo aguard...