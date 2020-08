Economia 4 milhões pediram empréstimos em julho, diz IBGE Do total, apenas 3,3 milhões conseguiram, entre os quais, 59,2% pertencem às duas classes de rendimentos mais baixas, com ganhos mensais inferiores a um salário mínimo

Cerca de 4 milhões de brasileiros solicitaram empréstimo no mês de julho para combater a crise econômica instaurada pela pandemia de Covid-19. Desse total, 3,3 milhões conseguiram, de acordo com números divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados apontam que as pessoas mais pobres foram as que mais recorreram aos empréstimos. Entre ...