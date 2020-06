Economia 35% ainda não declararam Imposto de Renda em Goiás Faltando apenas 15 dias para o término do prazo, cerca de 350 mil contribuintes goianos ainda não acertaram as contas com o Leão e precisam se apressar

Apesar da prorrogação do prazo para a entrega do Imposto de Renda Pessoa Física de 2020, de 30 de abril para 30 de junho, por causa das limitações causados pelas medidas de isolamento social, apenas 65% dos contribuintes goianos já haviam acertado suas contas com a Receita Federal neste fim de semana. Em todo o País, os números são ainda menores: pouco mais da metade ...