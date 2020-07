Economia 3 tendências de sucesso adotadas por franquias no Brasil durante a pandemia Estudo aponta as estratégias que foram bem-sucedidas na crise do coronavírus

Apesar dos efeitos negativos causados pela pandemia de coronavírus, o setor de franquias brasileiro conseguiu encontrar boas soluções para atravessar o momento de crise. É o que mostra um estudo publicado na revista ‘Global Business and Organizational Excellence’. A publicação destaca as três estratégias que foram fundamentais para o bom desempenho das franchisings no iní...