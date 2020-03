Pelo menos 29% das empresas goianas suportam fechamento total ou parcial de apenas duas semanas. A informação foi divulgada, nesta sexta-feira (27), pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) na 1ª Sondagem Empresarial de efeitos da crise econômica provocada por medidas de enfrentamento ao coronavírus.

O levantamento mostra ainda que 15% dos empresários dizem que seus estabelecimentos podem ficar apenas uma semana sem funcionar. O porcentual de empresas que podem ficar fechadas por três semanas é de 12%. A pesquisa aponta também que 23% dos empresários acreditam que seus negócios suportariam ficar sem funcionar por completo ou parcialmente entre 4 e 12 semanas.

Decreto publicado pelo governo de Goiás no dia 20 de março suspendeu parte das atividades comerciais e industrias até 4 de abril. Existe expectativa de que o prazo seja estendido, mas os empresários também esperam que isso ocorra com certa flexibilização. Nesta quinta-feira (26), o governo estadual publicou modificação no decreto ampliando o funcionamento do comércio, coma permissão para borracharias, oficinas, restaurantes e lanchonetes em rodovias funcionarem, por exemplo.

A pesquisa feita pela Acieg mostra também que 77% das empresas não demitiram colaboradores na primeira semana de quarentena. No entanto, 17% já demitiram de 1% a 10% do quadro de pessoal. A longo prazo, pelo menos metade dos empresários acreditam que a chance de demitir funcionários é grande.

O governo de Goiás já informou que tem trabalhado para facilitar a liberação de crédito para apoiar as empresas goianas.