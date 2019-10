Economia 27ª edição do Pop List Goiânia homenageia as empresas mais presentes na mente dos consumidores Durante o evento, realizado no CEL da OAB, foram premiadas 42 marcas de 48 segmentos com a entrega do troféu, que se tornou a maior premiação do marketing goiano

As empresas donas das marcas mais lembradas pelos consumidores de Goiânia foram homenageadas nesta quarta-feira (30) com a entrega dos troféus da 27ª edição do Pop List Goiânia. Durante o evento, realizado no CEL da OAB, foram premiadas 42 marcas de 48 segmentos com a entrega do troféu Pop List, que se tornou a maior premiação do marketing goiano. O prêmio ressalta a eficiê...