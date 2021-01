Economia 2021 promete mais concursos públicos Apesar de incertezas, bancas organizadoras voltam a dar prosseguimento à agenda de provas pelo País. As áreas fiscal, de segurança e controladoria estão em destaque

A pandemia do novo coronavírus criou cenário de incerteza para os concurseiros. Porém, em 2021 há promessa de novos concursos e bancas organizadoras darem prosseguimento à agenda de provas pelo País. Em Goiás, há pouca oportunidade com os certames ainda suspensos. Mas em Estados vizinhos e em nível federal o cenário é diferente, com destaque especial à segurança públi...