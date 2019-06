Economia 2019 registra mais empresas abertas Fechamento nos quatro primeiros meses passou de quase 60% em 2018 para 55% este ano, mostra levantamento da Juceg

Nos quatro primeiros meses de 2019, diminuiu o porcentual de empresas fechadas em relação à abertura de novos negócios em Goiás na comparação com igual período do ano passado. É o que mostra levantamento feito pela Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), a pedido do POPULAR. De janeiro a abril de 2018, foram abertas 7.205 e fechadas 4.298 empresas - 59,6% de fech...