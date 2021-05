Economia 20% ainda não entregaram declaração do Imposto de Renda em Goiás Quem não entregar no prazo, está sujeito a multa de 1% ao mês, calculado sobre o Imposto de Renda devido

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda termina no dia 31 de maio. Mais de 815 mil goianos já cumpriram a obrigação este ano, segundo informou na tarde de ontem o supervisor do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia e auditor fiscal, Jorge Francisco Martins. Em live do POPULAR, ele explicou que a expectativa é chegar a mais de 1 mil...