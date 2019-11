Economia 2 mil servidores devem atualizar dados no AparecidaPrev até dia 29 de novembro Confira quais são os documentos necessários para a atualização

Cerca de 2 mil servidores concursados ativos, aposentados, pensionistas e dependentes do município de Aparecida de Goiânia devem atualizar os dados cadastrais no Instituto de Previdência Social dos Servidores de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev) até o dia 29 de novembro (sexta-feira), das 8h às 17h, no auditório do AparecidaPrev, no setor Célia Maria. “Ao todo, ...