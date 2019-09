Economia 18ª edição da SuperAgos deve atrair público de 12 mil pessoas Expectativa é de que evento movimente até R$ 50 milhões em negócios

Termina nesta quarta-feira (24), no Centro de Convenções de Goiânia, a SuperAgos, uma das maiores feiras de supermercados do Centro-Oeste. De acordo com o presidente da Associação Goiana de Supermercados (Agos), Gilberto Soares, o evento deve atrair 12 mil pessoas e movimentar R$ 50 milhões em negócios. O intuito da feira é estimular negócios entre ...