Economia 15 empresas planejam investir R$ 1,5 bi no Estado Secretaria de Indústria prevê a geração de 10 mil empregos diretos e indiretos com a instalação de novos empreendimentos em Goiás

O governo de Goiás vai assinar hoje protocolos de intenção de investimento com 15 empresas que pretendem se instalar no Estado. A estimativa, segundo a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), é de que os investimentos somem mais de R$ 1,5 bilhão e resultem na geração de quase 10 mil empregos diretos e indiretos. As empresas serão instaladas em 12 ci...