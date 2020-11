Economia 13º salário será integral para quem teve jornada reduzida, diz Economia No caso da suspensão do contrato, o período que o funcionário não trabalhou não será contabilizado para o pagamento

A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia disse que trabalhadores que tiveram redução da jornada de trabalho receberão o 13º salário no valor integral. No caso da suspensão do contrato, o período que o funcionário não trabalhou não será contabilizado para o pagamento. A informação foi publicada em nota técnica nesta terça-feira (17). A nota serve para o...