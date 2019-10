Economia 123 mil trabalhadores goianos nascidos em janeiro receberão R$ 50 milhões Agências bancárias e lotéricas terão horário especial de funcionamento

Começou nesta sexta-feira (18) a liberação do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os trabalhadores nascidos no mês de janeiro. Os contribuintes que não possuem conta na Caixa poderão fazer a retirada de até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do Fundo. No Estado de Goiás, cerca de 123 mil trabalhadores receberão R$ 50 milhões. Nesta sexta,...