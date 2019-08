Economia 11 dicas para quem tem mais de 50 anos atuar no mercado de trabalho Profissional maduro deve estar aberto para novas tecnologias, novas formas de trabalho e para a diversidade nas empresas, diz especialista em artigo

Ao longo de mais de quatro anos à frente da MaturiJobs tenho visto muitas pessoas com mais de 50 anos tentando voltar ao mercado de trabalho com dificuldade de se encaixar profissionalmente nesta fase da vida, principalmente após atuar por décadas no mundo corporativo e, ao sair, encontrar um mundo diferente do que estava acostumado. Essa dificuldade gera ansied...