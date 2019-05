Economia Últimos dias para inscrição no processo seletivo para cargos administrativos no Itego de Porangatu O resultado final será divulgado no dia 31 de maio. Os salários chegam a R$ 3,4 mil

O Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) Maria Sebastiana da Silva, em Porangatu, está com inscrições abertas até segunda-feira (20) para o processo seletivo aos cargos de coordenador pedagógico, secretária acadêmica, assessor de integração, assessor de Dit. Os salários chegam a R$ 3,4 mil e selecionados devem cumprir carga horária de 44 horas semanais. Para se can...