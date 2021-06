Economia 'Índice de infelicidade' dos brasileiros é o mais alto dos últimos cinco anos O levantamento também aponta que o Brasil aparece na segunda pior posição do ranking de infelicidade, atrás apenas da Turquia, com 26,28%

O sentimento de bem-estar do brasileiro, medido pelo "índice de infelicidade" - soma das taxas de inflação e de desemprego- atingiu no primeiro trimestre deste ano o pior patamar em cinco anos. Nos três primeiros meses deste ano, quando o país passava pela segunda onda da pandemia do novo coronavírus, o índice atingiu 19,83%, mesmo nível desde o terceiro trimestre de 201...