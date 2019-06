Economia Índice de Confiança do Comércio tem primeira alta no ano A confiança dos empresários do comércio subiu em oito dos 13 segmentos pesquisados pela FGV

O Índice de Confiança do Comércio, da Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 1,8 ponto de maio para junho e chegou a 93,2 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Essa foi a primeira alta do indicador em 2019. Os números foram divulgados hoje (26), no Rio de Janeiro, pela FGV. A confiança dos empresários do comércio subiu em oito dos 13 segmentos pesquisados...