Economia É verdade! Instagram testa fim dos likes em fotos e vídeos Apenas o dono da conta poderá ver o número de curtidas em seu perfil; teste acontece com usuários do Canadá

Na F8, conferência de desenvolvedores do Facebook, o Instagram anunciou que testará o fim das curtidas em fotos e vídeos. Segundo Adam Mosseri, chefe do Instagram que conduziu a apresentação, os testes acontecerão a partir do final desta semana no Canadá. A escolha pelo país se dá por conta de ser "altamente social" e com uma base grande de usuários. São 24 milhões d...