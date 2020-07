Economia 'É preciso equilíbrio e consciência ', diz Aylton Vechi sobre flexibilização em Goiânia O Procurador-geral de Justiça de Goiás explicou que para reverter a decisão, as entidades devem recorrer ao Supremo Tribunal Federal

Em entrevista coletiva virtual realizada na manhã desta sexta-feira (3), o Procurador-Geral de Justiça de Goiás, Aylton Flávio Vechi, falou sobre o pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) acatado pela Justiça que suspendeu as liminares que permitiram o retorno das atividades comerciais e da construção civil particular em Goiânia. Com a decisão assinada p...