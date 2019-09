Economia É hoje! Mega-Sena deve pagar prêmio de R$ 120 milhões nesta quarta-feira (18) Prêmio está acumulado há 12 concursos. Apostas podem ser feitas até às 19 horas

O concurso 2.189 da Mega-Sena deve pagar R$ 120 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira, 18. As apostas podem ser feitas até as 19 horas, no horário de Brasília, nas agências lotéricas de todo o País ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50. O sorteio desta quarta será realizado no Espaço Loterias Caixas, na Rodoviária do Tie...