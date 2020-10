Economia 'É claro que não pode haver acordo' com Mercosul, afirma primeiro-ministro austríaco Sebastian Kurz levanta o argumento de que, na região, o agronegócio provoca devastação ambiental

O chanceler austríaco (equivalente a primeiro-ministro), Sebastian Kurz, se declarou contrário à aprovação do acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul, antes de reunião com os outros 26 líderes do bloco, nesta quinta-feira (1º), em Bruxelas. "É claro que não pode haver acordo no atual estágio de negociações e estou feliz que muitos Estados membros [da UE...