Economia Área técnica da Economia vê fragilidade fiscal e teme avanços da ala política Avaliação entre os que ficaram após debandada de secretários em ministério é que os próximos dois meses serão decisivos para o futuro das contas públicas

Membros da área técnica do Ministério da Economia – entre aqueles que ficaram na pasta após a debandada de secretários – avaliam que, embora a situação esteja mais calma após a permanência do ministro Paulo Guedes no cargo e a oficialização de novos nomes para a área que controla os cofres do governo, o ambiente ainda é de preocupação com a fragilidade do quadro fisca...