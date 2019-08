Economia Às vésperas de liberação de PIS e FGTS, hackers tentam invadir sistema da Caixa Ataque foi feito no banco de dados do NIS (Número de Identificação Social)

O sistema da Caixa sofreu uma tentativa de invasão de hackers na noite da última quarta-feira, 14, que obrigou o banco a tirar do ar o sistema que contém dados de beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, e trabalhadores. O ataque foi feito no banco de dados do NIS (Número de Identificação Social). De acordo com informações do sit...