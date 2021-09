O Zoológico de Goiânia realiza nesta quinta-feira, 23, ação voltada à inclusão de pessoas com deficiência, em prol de conscientizar a respeito do setembro verde, e conta com programação especial de atividades e entretenimento, além da entrada gratuita para todos os visitantes.

O presidente da Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), Valdery Junior, ressalta que todo o espaço do zoológico possui acessibilidade e está preparado para receber pessoas com deficiência. Destaca também que é uma oportunidade para todos conhecerem os 479 animais de aproximadamente 120 espécies presentes no parque.

O vereador e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, William Veloso (PL), diz que o Dia Especial de Inclusão no Zoológico fortalece ainda mais a programação do setembro verde e proporciona lazer de forma inclusiva para todos.

Serviço

Dia Especial de Inclusão no Zoológico

Entrada: Gratuita

Data: 23/09, quinta-feira

Horário: 8h30 às 16h

Local: Parque Zoológico de Goiânia