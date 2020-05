Cidades Zoológico de Goiânia realiza passeio virtual no próximo sábado (30) Administradores, técnicos e tratadores vão mostrar um pouco da história e da rotina do parque em uma hora de tour

Fechado desde o dia 14 de março por decreto municipal em razão da pandemia do novo corononavírus, o Zoológico de Goiânia será “reaberto” de forma virtual neste sábado (30). Administradores, veterinários, biólogos e tratadores do parque farão um passeio virtual que poderá ser acompanhado por qualquer pessoa através das redes sociais. “É uma forma de matar a saudade do ...