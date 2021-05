Cidades Zoológico de Goiânia reabre com falha no protocolo de segurança contra Covid-19 No primeiro dia da reabertura do estabelecimento de lazer, reportagem flagra visitantes e funcionários sem máscaras, falta de dispensadores de álcool em gel e desrespeito ao distanciamento

O primeiro dia de reabertura do Zoológico de Goiânia, que estava fechado desde o início de março, foi de descumprimento dos protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. A reportagem do POPULAR esteve no local na tarde desta quarta-feira (12) e flagrou funcionários sem máscara ou usando a máscara de forma inadequada, ausência de pontos com álcool em gel, frequen...