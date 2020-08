Cidades Zoo de Goiânia briga pela permanência do urso Robinho: “Ele vai ter um espaço menor no santuário” Decisão autorizou a transferência do animal para um espaço em São Paulo

Em entrevista ao POPULAR, o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Urias Garcia de Oliveira Júnior, disse que a prefeitura vai entrar com recurso contra a decisão que autorizou a transferência do urso Robinho, do Zoológico de Goiânia, para um o Santuário ‘Rancho dos Gnomos’, na região serrana de Joanópolis, em São Paulo. Segundo o pres...