Cidades Zoo de Brasília tem tumulto na porta e polícia é acionada Aglomeração ocorreu depois que parque atingiu limite de público

Uma confusão na porta do zoológico, na manhã desta terça-feira (12), virou caso de polícia em Brasília. O dia das crianças, um dia típico de pais e filhos no zoológico, levou um grande número de famílias ao local. Com isso, uma multidão se aglomerou e forçou a entrada, com os portões já fechados, depois de alcançada a lotação máxima. A Polícia Militar do Distrito Federal (...