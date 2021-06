Cidades Zona rural soma 3,7 mil crimes no período de um ano em Goiás Número refere-se apenas a delitos contra o patrimônio. PM afirma que ações estão mais comuns em pequenas propriedades

Nos últimos dez dias, a procura por Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, modificou por completo a vida de quem mora na zona rural de Cocalzinho de Goiás. Uma lista de crimes cometidos, começando pela morte de quatro pessoas da mesma família em uma chácara na Ceilândia (DF) no último dia 9 e a dificuldade em realizar a prisão mesmo com uma operação que já conta com ma...