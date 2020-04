Cidades Zelador de igreja evangélica de Iporá é morto em casa após sofrer golpes de faca, neste sábado Homens encapuzados invadiram a residência de Divino Francisco Oliveira, de 63 anos, e desferiram facadas contra ele; possibilidade de latrocínio já foi descartada pela investigação

O zelador de uma igreja evangélica foi morto a facadas na noite do último sábado (25), no Jardim Monte Alto, em Iporá, município do Oeste Goiano. Divino Francisco Oliveira, de 63 anos, morava com a esposa nos fundos do centro religioso e foi surpreendido por dois homens encapuzados, que invadiram o local. Segundo informações da Polícia Militar (PM), os dois suspei...