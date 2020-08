Começa nesta sexta-feira (21) o prazo para inscrições no Programa de Estágio 2021 na Ypê, empresa brasileira de produtos de limpeza e higiene. A seleção será feita on-line, devido à atual situação de pandemia do novo coronavírus, e oferece vagas para as unidades de Anápolis (GO), Goiânia (GO), Simões Filho (BA), Amparo (SP), Salto (SP) e São Paulo (SP).

Segundo a empresa, a proposta é “buscar pessoas em sinergia com os valores que norteiam as ações da companhia há 70 anos”. "Estamos vivendo uma situação que exige um novo olhar e é necessário buscarmos outras possibilidades e caminhos para atrair os novos talentos para a companhia", comenta a gerente de Desenvolvimento Organizacional e Comunicação Interna da Ypê, Juliana Chimonechi.

As vagas são destinadas a estudantes de 19 a 25 anos de idade, que estejam no penúltimo ou último ano de graduação em 2021. "Temos o objetivo de proporcionar aprendizado e experiências que complementem a formação acadêmica do estagiário, ao mesmo tempo em que oferecemos um espaço para que desenvolvam seus conhecimentos, habilidades e competências. Tudo isso alinhado aos valores que acreditamos e que norteiam o trabalho da companhia", afirma Chimonechi.

As inscrições podem ser feitas por meio do site (www.estagioype.com.br), até 30 de setembro. As vagas são para as unidades de Amparo (SP), Salto (SP), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Simões Filho (BA) e São Paulo (SP). O trabalho começa no início de 2021.

SERVIÇO - PROGRAMA DE ESTÁGIO YPÊ 2021

Inscrições: www.estagioype.com.br

Período: 21/08/2020 a 30/09/2020

Locais: Amparo, Salto e São Paulo (SP), Anápolis e Goiânia (GO), Simões Filho (BA)

Orientação: estar no penúltimo ou último ano da graduação em 2021.

Idade: de 19 a 25 anos