Cidades Youtuber diz sofrer perseguição após nova abordagem da PM “Polícia me olhando e dando tchau, disparando sirene, sempre me intimidando”, relatou o ciclista Filipe Ferreira, que foi constrangido por policiais em Cidade ocidental há cerca de um mês

O ciclista e youtuber negro Filipe Ferreira postou um vídeo em suas redes sociais neste domingo (27) de uma nova abordagem policial. Segundo ele, sem motivo aparente, um policial militar deu tchau para ele e logo pediu para ele parar. Filipe sofreu abordagem truculenta, inclusive com arma de fogo em punho, de um policial militar no dia 28 de maio, na margem do Lag...