Cidades Witzel promete apurar 'com rigor' se PMs tentaram pegar bala que matou Ágatha Ágatha Felix foi morta por uma bala perdida ao voltar para casa quando estava dentro de uma Kombi, no complexo do Alemão, zona norte do Rio

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse que vai apurar “com rigor” a suspeita de que policiais militares foram ao hospital Getúlio Vargas, no bairro da Penha (zona norte do Rio), para exigir que os funcionários entregassem a bala que matou a menina Ágatha Félix, de 8 anos, no mês passado. Em sua conta no Twitter, Witzel disse ...