Cidades Witzel lamenta morte de miliciano, mas diz que operação obteve resultado esperado Adriano Magalhães da Nóbrega, o Capitão Adriano, era apontado pelo MP como o chefe do grupo Escritório do Crime, citado na investigação da morte da vereadora Marielle Franco

Ao falar sobre a morte de Adriano Magalhães da Nóbrega, o Capitão Adriano, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que a operação "obteve o resultado que se esperava". Ele lamentou, contudo, a morte do miliciano, que foi encontrado por agentes da Bahia e do Rio no município de Esplanada, a cerca de 160 quilômetros de Salvador. Adriano é apontado pelo M...