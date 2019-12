Cidades Weintraub erra previsão: Brasil não é último do Pisa na América Latina; veja mais destaques País, porém, ainda está longe das primeiras posições do ranking: ocupa o 54º lugar em Leitura, principal área avaliada pelo exame internacional nesta edição

Apesar de o ministro da educação, Abraham Weintraub, ter dito em novembro que o Brasil ficaria em último lugar da América Latina no Pisa, maior avaliação da educação básica do mundo, outros cinco países da região tiveram nota pior no ranking principal desta edição, o de Leitura. Veja mais destaques sobre o Brasil nesta edição do exame, aplicado pela Organização p...