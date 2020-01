Cidades Weintraub diz que 0,1% dos candidatos tiveram gabarito trocado no Enem O ministro prometeu que as "inconsistências" serão corrigidas até segunda e que ninguém será prejudicado

O Ministério da Educação prometeu resolver até segunda-feira, 20, a situação de candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que tiveram os gabaritos trocados no segundo dia da prova, realizado no dia 10 de novembro de 2019. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em torno de 0,1% dos candidatos tiveram o gabarito trocado na hora de serem ar...