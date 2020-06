Cidades Weintraub anuncia adiamento das inscrições para o Sisu do 2º semestre Previsto anteriormente para esta terça-feira (16), o sistema será aberto somente entre 7 e 10 de julho, segundo o ministro

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou nesta terça-feira (16) pelas redes sociais o adiamento da abertura das inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do segundo semestre deste ano. Previsto anteriormente para esta terça, o sistema será aberto somente entre 7 e 10 de julho, segundo Weintraub. O Sisu reúne as vagas de instituições públic...