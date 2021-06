Cidades Webinar promovido pelo Grupo Jaime Câmara discute educação inclusiva Segunda edição do encontro virtual é realizado em parceria com a UniAraguaia. A professora Rita de Cássia R. Del Bianco, mestre e doutoranda em Educação participa de debate

O Grupo Jaime Câmara realizará, na terça-feira (22), em parceria com a UniAraguaia, a segunda edição do webinar Inclusão, Educação & Sociedade. Nesta edição, especialistas discutirão o direito ao acesso à educação para todos, independentemente de raça, credo, ou condição social.O tema foi abordado no livro homônimo da professora Rita de Cássia R. Del Bianco, mest...