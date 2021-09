Cidades Wander Arantes, ex-deputado e ex-conselheiro do TCM, morre vítima de complicações da Covid-19 Ele estava internado há mais de dois meses no Hospital Orion Albert Einstein, em Goiânia. O velório está previsto para começar às 14h30 na Capela do Cemitério Jardim das Palmeiras

Atualizada às 12h41* Morreu, nesta quarta-feira (8), vítima de complicações da Covid-19, o ex-deputado estadual e ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Wander Arantes, de 75 anos. Ele estava internado há mais de dois meses no Hospital Orion Albert Einstein, em Goiânia. Em nota, o TCM, lamentou a morte do conselheiro aposentado: “É com pesar que...